Британець приніс у жертву сестер заради виграшу в лотерею

У Великобританії сталася жахлива трагедія. Тут молодий хлопець приніс в жертву дияволу двох жінок, щоб виграти в лотерею велику суму, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Страна.ua.

Як з'ясувалося в суді, трагедія сталася ще 5 червня. У парку в районі Уемблі, розташованому на північному заході Лондона, дві сестри (46-річна Біба Генрі та 27-річна Ніколь Смоллман – прим. ред.) влаштували вечірку з нагоди дня народження Біби.

Вони веселилися й танцювали, поки на них не напав з ножем 19-річний Даніал Хусейн. Він розправився зі своїм жертвами й помістив їх тіла в живу садову огорожу.

Поліція пізніше виявила в будинку Хусейна написану ним від руки записку, в якій укладалася угода з дияволом, щоб "принести в жертву" жінок заради великого виграшу.

Усередині цієї записки були три лотерейні білети, які заздалегідь купив убивця.