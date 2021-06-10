Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійний, - Білий дім

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійним у висловлюваннях, повідомляє "Интерфакс".

"Президент давно знайомий з президентом Путіним. Він ніколи не стримувався, висловлюючи свої побоювання або занепокоєння, коли її (Росії) поведінка не узгоджується з демократичними цінностями, і він, безумовно, буде прямолінійним у цьому і на цій зустрічі", - заявила Псакі журналістам.

"На наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", - зазначила вона.

Прес-секретар Білого дому також повідомила, що журналісти зможуть задати питання президенту Байдену після зустрічі в Женеві.

"І ми, звичайно, сподіваємося, що у вас також буде можливість задати питання президенту Путіну. Як виглядатиме цей формат, ми дізнаємося в найближчі пару днів. (...) Все ще обговорюється", - додала вона.

Переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.