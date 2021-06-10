В Одесі пацієнтів-інвалідів вивезли з психлікарні на кладовище й покинули

Трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я виявили на кладовищі. Усі вони мають інвалідність: в одного – травма голови, в іншого немає обох ніг, а третій пересувається поповзом, заявила ﻿омбудсмен Людмила Денисова, повідомляє РБК-Україна.

"Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання", – написала омбудсмен.

Під час розмови з керівником центру Денисовій вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16:30 до закладу "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки – їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", – розповіла Денісова.

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте "як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 кілометрів" , омбудсмену в медустанові не пояснили.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – "свідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".

Фото: ombudsman.gov.ua