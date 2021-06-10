Британія оновила відомості про тромбоз після уколів AstraZeneca

На 13,4 млн введених в Британії других доз антикоронавірусної вакцини Oxford-AstraZeneca зафіксовано 18 випадків рідкісного побічного ефекту VITT (вакцинальна тромботична тромбоцитопенія), тобто 1,3 випадку на 1 млн доз. Про це, посилаючись на дані міністерства охорони здоров'я країни, повідомляє Ліга.net.

Всі зареєстровані випадки VITT після другої дози відносяться до пацієнтів у віці ≥50 років (для них частота - 1,4 випадку на 1 млн других доз). Не зареєстровано жодного випадку після другої дози у віці 18-49 років (вже ~2,7 млн осіб у цій віковій групі отримали обидві дози).

Всього на 26 травня в Британії ввели ~24,3 млн перших доз Oxford-AstraZeneca.

Сумарні 348 випадків VITT відбулися у 189 жінок (35 померли) і 156 чоловіків (36 померли) від 18 до 93 років. При цьому мозковий тромбоз був зареєстрований в 128 випадках (середній вік 46 років), у 220 інших випадках тромби були в інших місцях (середній вік 54,5 року).

VITT характеризується тромбозом на тлі тромбоцитопенії - низької кількості тромбоцитів, що відповідають за згортання крові. Це небезпечне для життя ускладнення.

Після першої дози VITT зафіксований у 330 осіб, а загальна частота цієї побічки після першої або невідомої дози - 13,6 випадку на 1 млн доз.

Загальна летальність від побічки - 18% (61 смерть).

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Британії підкреслює: частота VITT вище серед молодших вікових груп після першої дози в порівнянні зі старшими групами (18 на 1 млн доз в осіб 18-49 років в порівнянні з 10,2 на 1 млн у віці ≥50 років).

"На основі цього постійного огляду залишається без змін думка, що переваги вакцини переважують ризики для більшості людей", - підкреслили в MHRA.

Якщо приблизно через 4 дні після вакцинації ви відчуєте що-небудь з наступного, слід терміново звернутися до лікаря: