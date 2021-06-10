Дружина Григорія Решетника вразила образом у яскравій сукні

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника Христина опублікувала нове фото й підкорила мережу. Вона постала в яскравій літній сукні, що ідеально підійде для повсякденних виходів, повідомляє 24 Канал.

Багатодітна зіркова матуся й дружина Христина Решетник активно веде блог в інстаграмі та майже щодня публікує там нові світлини. Днями вона поділилась з прихильниками черговою серією фото.

Дружина відомого шоумена для нових знімків обрала стильне вбрання, яке чудово підійде усім модницям для літніх прогулянок. Христина Решетник позувала перед об'єктивом у різнобарвній лаконічній мінісукні з принтом на довгий рукав. Неширокий пояс вдало закцентував на бездоганній фігурі дівчини. Вона доповнила look золотим браслетом на руці, годинником та сережками-підвісками. Христина розпустила пишне волосся та вклала його легкими хвильками.

Гарний образ дружини Решетника завершив ніжний макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи прозорим блиском.

Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник