Україна в "зеленій" зоні: де перевищений рівень захворюваності

В Україні, де всі сфери знаходяться в "зеленій" зоні карантину, показник рівня захворюваності перевищує норму в п'яти регіонах, повідомляє Страна.ua.

Норма рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч населення. Згідно з даними відомства, в Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській - 110, Черкаській - 77.

"Зелена" зона карантину, за новими правилами, встановлюється в регіонах, де:

кількість виявлених нових випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за останні 14 днів - менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 4%;

кількість тестувань ПЛР і експрес-тесту протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - понад 300;

на всій території України немає регіонів з встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, на початку літа Кабмін послабив карантин в Україні. Кафе і ресторанам дозволили працювати цілодобово. Змінено обмеження по віддаленості столиків.