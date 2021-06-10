У Росії помер легендарний футболіст

9 червня на 54-му році життя помер колишній півзахисник воронезького Факела Геннадій Сьомін, повідомляє Сегодня.

"Ми змушені почати день з жахливою новини – на 54-му році життя помер Геннадій Сьомін. Нам дуже важко підібрати слова. Пішла з життя людина, яка для багатьох воронежців був уособленням футболу – розумною, красивою гри. Не буде перебільшенням сказати, що в 90-х багато хто ходив на стадіон, щоб побачити на полі саме його. Футбольний клуб Факел візьме участь в організації ритуальної церемонії ", – йдеться в заяві воронезького клубу .

Геннадій Сьомін у складі Факела виступав з 1992 року і захищав кольори команди до 2000-го. За цей час він провів у Воронежі 294 матчі і забив 42 м'ячі. Після завершення ігрової кар'єри в 2005 році займався тренерською діяльністю, працював з воронезьким Динамо і місцевої аматорською командою Факелони.