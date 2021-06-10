Автогаз здешевшав: ціни на АЗС

Роздрібні мережі, що працюють у середньому й економсегментах, 10 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95, повідомляє Enkorr.

Автогаз у мережі AMIC здешевшав на 10 коп./л, до 15,15 грн/л, в мережі Prime – на 30 коп./л, до 15,00 грн/л.

«Авантаж 7» і Shell знизили ціну ресурсу на 7 і 8 коп./л відповідно (див. табл).

На станціях «БРСМ-Нафта» у Харківській і Черкаській областях ціна на автогаз знизилася на 20 коп./л, до 15,79 і 15,59 грн/л відповідно. Водночас у Дніпропетровській області ресурс здорожчав на 30 коп./л, до 15,59 грн / л.

Також варто відзначити, що в мережі Motto ресурс здорожчав на 20 коп./л, до 15,08 грн/л у Дніпропетровській області, але здешевшав на 10 коп./л у Київському регіоні (до 15,78 грн/л).

Середня вартість СВГ по Україні 10 червня склала 15,67 грн/л (-1 коп./л).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 9 по 10 червня, грн/л