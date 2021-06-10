Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) напророкувала поширення більш заразного індійського штаму коронавірусу в Європі. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге під час брифінгу, трансляція якого велася в Twitter організації, повідомляє Лента.Ру.

За словами Клюге, цей різновид коронавірусу, відомbq як "дельта-варіант", вже витісниd інші штами в ряді країн. Представник ВООЗ підкреслив, що цей штам вірусу викликає особливе занепокоєння у фахівців xthtp його більшу заразність і можливість заражати навіть тих, хто має імунітет.

Клюге закликав не ставитися до вірусу легковажно і не повторювати помилок минулого року.