Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Італії: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо, повідомляє Деловая столица.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням євроатлантичної та європейської інтеграції України. Сторони також обговорили розвиток політичного діалогу на вищому рівні, зокрема участь керівництва Італії в інавгураційному саміті "Кримської платформи" і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Зеленський обговорив з главою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і "Кримської платформи"

Зеленський поінформував главу МЗС Італії про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж українських кордонів, наголосивши на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, а також підкреслив, що реалізація проєкту "Північний потік — 2" є викликом для Європи. Зі свого боку Луїджі Ді Майо запевнив у повній підтримці з боку Італії суверенітету і територіальної цілісності України.

Глава МЗС Італії подякував президенту України за надання важливої допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 у 2020 році.