Порошенко розкритикував використання питання полонених у політичній боротьбі

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розцінює використання теми заручників і полонених для політичних атак проти опонентів як перетин "червоних ліній", повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Абсолютне скотство - використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього. Мене вже нічим не здивуєш", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

Він, зокрема, обурився "маніпуляціями" в програмі "Бігус" про звільнення майора Гречанова (позивний "Рахман").

"Я дуже активно боровся саме за "Рахмана". Це можуть підтвердити і члени моєї команди, і волонтери, і добровольці, які дуже опікувалися звільненням наших заручників. Я дякую кожному", - сказав Порошенко.

За словами політика, питання заручників було для нього принциповим від самого початку президентської каденції.

"На першому етапі, зараз я вже можу це розкрити, для звільнення заручників і обміну полонених використовувалися сили СБУ. Зідзвонювалися, обмінювалися - і це робилося за лічені дні після потрапляння в полон. Потім російська армія видала наказ - обміни заборонити і сформувати "обмінний фонд", - розповів він.

Після цього, за словами Порошенка, питання звільнення заручників було перенесено на міжнародні переговорні майданчики. Він розповів про переговори з Папою Франциском, з керівництвом США і тоді віце-президентом Джозефом Байденом, колишнім президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.

"Я звертався до Єврокомісії, до Європарламенту. Я звертався до президента Туреччини Ердогана", - розповів політик.

За його словами, те, що питанням звільнення заручників мав займатися народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, запропонували учасники "нормандського формату", що підтверджують стенограми засідань, і такі пропозиції прозвучали, зокрема, від президента РФ Володимира Путіна. "І я на це погодився. Тому що я готовий, я хочу повторити, хоч з "чортом лисим" говорити, для того щоб повернути людей додому. І ми повернули за перші півтора року моєї каденції, за даними СБУ, 2 тис. 947 людей, за даними гуманітарних представників за перші два роки - 3 тис. 278", - сказав лідер "Європейської солідарності".