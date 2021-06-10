Байден і Джонсон обговорили зовнішню політику

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі в четвер обговорили низку зовнішньополітичних тем, зокрема, Росію, йдеться в заяві Даунінг-стрит, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони охопили низку зовнішньополітичних питань, включно з Афганістаном, Китаєм, Іраном і Росією", - наголошується в ньому.

За словами Джонсона, якого цитує The Guardian, переговори з Байденом були "відмінними" і тривали довго. Він порівняв їх з "ковтком свіжого повітря".

"Переговори пройшли відмінно. Вони тривали довго. Ми охопили величезне коло питань, і чудово було слухати адміністрацію Байдена і самого Джо Байдена, тому що вони так багато хочуть зробити разом із нами - від питань у сфері безпеки і НАТО до зміни клімату, і це фантастика. Це ковток свіжого повітря", - сказав Джонсон.

Байден раніше на цьому тижні розпочав турне країнами Європи. Це його перша поїздка за кордон на посаді президента.