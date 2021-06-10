ЄС введе нові санкції проти 71 людини і семи організацій Білорусі

Європейський Союз збирається запропонувати санкції щодо більш ніж 70 осіб і організацій Білорусі. Обмеження мають намір ввести за примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича, повідомляє РБК-Украина.

Про це стало відомо Bloomberg.

Цей крок є черговим кроком у реакції ЄС на серію репресивних дій з боку влади Мінська.

ЄС вже ввів санкції проти семи білоруських юридичних і 88 фізичних осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка, і працював над додаванням нових осіб ще до затримання Романа Протасевича.

Раніше в цьому місяці члени ЄС погодилися заборонити білоруським літакам літати в європейському повітряному просторі і аеропортах. Європейська комісія відмовилася від коментарів.

Нові заходи дозволять включити в список, який був розширений у зв'язку з арештом Протасевича, ще 71 фізичне і сім юридичних осіб.

У список включать суддею і прокурорів, які брали участь у винесенні вироків протестувальникам, а також парламентаріїв, представників уряду і правоохоронних органів і керівників підприємств, пов'язаних з режимом Лукашенка.

У списку також кілька компаній і експортерів, що працюють в різних галузях промисловості, які звинувачуються в підтримці уряду Лукашенка і його репресій проти громадянського суспільства.

Технічна робота над подальшими заходами триває після того, як в травні лідери ЄС домовилися прийняти "цільові економічні санкції". Точні сектори, які будуть порушені, ще не визначені, але, ймовірно, вони включатимуть такі області, як калійна промисловість, де Державні підприємства найбільш активні.

Нагадаємо, новий пакет європейських санкцій проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.

Крім того, раніше Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.

Додамо, що раніше Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.