Кукол "Барби" начали делать из мусора

Производитель «Барби» американская компания Mattel заявил о запуске новой линейки кукол из переработанного пластикового мусора. Компания пытается снизить количество отходов в мире и нагрузку на природу, а также привлечь покупателей к разумному потреблению, повідомляє Лента.ру.

Коллекцию из трех разных кукол «Барби любит океан» в летне-пляжной тематике, которую анонсировали представители Mattel, будут производить из переработанных пластиковых отходов с полуострова Баха в Мексике. Для этой цели компания объединится с крупным предприятием Envision Plastics, которое получает вторичное сырье из различных видов пластмасс и полиэтилена. Инициатива поможет спасти полуостров от свалок и снизить количество опасного неразлагаемого мусора в Мировом океане. Кукла «Барби» из переработанного пластика обойдется покупателю примерно в 10 долларов (700 рублей).

"Мы должны внести свой вклад в защиту планеты, чтобы показать пример устойчивого производства следующему поколению. Такова социальная миссия бренда и эволюция "Барби"" , — сказала старший вице-президент Mattel Лиза Макнайт.

В мае компания объявила о запуске программы Mattel Playback, по которой люди могут отправлять свои старые фирменные игрушки на переработку для создания новых продуктов Mattel. Проект стартовал с брендов Matchbox (пластиковые модели машинок) и MEGA toys (конструктор). В дальнейшем к переработке подключат и другую продукцию компании.

76-летняя компания по производству игрушек Mattel пообещала своим покупателям к 2030 году использовать 100-процентно переработанные или перерабатываемые материалы как в самой продукции, так и в упаковке.