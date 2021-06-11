У Туреччині виявили великі запаси золота та срібла

На сході Туреччини знайшли поклади золота вартістю понад мільярд доларів. Про це заявив міністр промисловості та технологій країни Мустафа Варанк на відкритті нової шахти, трансляцію церемонії чиновник провів у Twitter, повідомляє Лента.Ру.

За заявою Варанка, в районі села Моллакара провінції Агри золотодобувна компанія Koza Altin знайшла великі поклади кольорових металів. У новій шахті виявлено запаси у 20 тонн золота вартістю 1,2 мільярда доларів і 3,5 тонни срібла на 2,8 мільйона доларів, уточнив міністр.

Обсяг інвестицій у видобуток золота в Туреччині за останнє десятиліття виріс на чверть. У 2020 році країна здобула 42 тонни дорогоцінного металу з 18 шахт, у 2021 році турецькі гірничодобувні компанії ставлять собі планку в 45 тонн. За прогнозом уряду, щорічний рівень видобутку досягне значення в 100 тонн у найближчу п'ятирічку.