У Києві депутати, чиновники й судді вакцинуються "Пфайзером" – Стерненко

У Києві для депутатів, чиновників і суддів організують свій порядок вакцинації, який буде істотно відрізнятися від стандартного. Про це, посилаючись на повідомлення пресслужби Київради, заявив у особистому Телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.

Відомо, що прості українці можуть вакцинуватися від COVID-19, отримавши направлення від сімейного лікаря або записавшись у чергу в додатку "Дія". Зазвичай перед пунктами вакцинації стоять довгі черги, а для щеплення використовується китайський препарат Coronavac.

"Але якщо ти челядь, то у тебе зовсім інший сервіс. Київрада повідомляє, що депутатів, чиновників і суддів будуть вакцинувати не в порядку загальної черги – до них спеціально їздитимуть мобільні бригади. І колоти будуть не Coronavac, а Pfizer, ефективність якого значно вища", – пише Стерненко.

Як підсумок – українці піддалися дискримінації щодо доступу до вакцин і зручності їх отримання, впевнений активіст.