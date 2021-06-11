АЗС економсегмента знизили ціни на автогаз

Роздрібні мережі, що працюють у середньому й економсегментах, з 4 по 11 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95, повідомляє Enkorr.

Автогаз у мережі AMIC здешевшав на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в мережі KLO – на 20 коп./л, до 16,19 грн/л.

«Авантаж 7» за тиждень знизила ціни в середньому на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. При цьому в Києві цінник встановлено на рівні 14,65, що є мінімальною роздрібною ціною на столичному ринку.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», Shell, Motto, «Кворум», Mango і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп./л (див. табл.).

Середня вартість СВГ по Україні 4 червня склала 15,66 грн/л (-3 коп./л за тиждень).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 4 по 11 червня, грн/л