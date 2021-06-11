У Києві розповіли про особливості пляжного сезону в цьому році

Погода в Києві поступово налагоджується, і кияни почали активно відвідувати міські зони відпочинку. Коли в Києві почнеться купальний сезон, скільки в місті запрацює пляжів, чи можна засмагати без масок і яка якість води в столичних водоймах, повідомляє Сегодня.

Скільки пляжів відкриють?

У цьому році в Києві відкриють 14 пляжів і 18 зон відпочинку. На них буде розміщено 26 рятувальних постів. Безпеку відпочивальників забезпечуватимуть понад 150 лайфгардів, які пройшли спеціальну підготовку.

"На дев'яти пляжах буде піднято дев'ять блакитних прапорів. Це спеціальна нагорода, вона вручається пляжам, які відповідають високим стандартам якості. Торік у Києві таких пляжів було вісім. Цього року додасться пляж "Чорторий". Він абсолютно новий, після капітального ремонту. Пляж буде відкрито найближчим часом, і йому буде присвоєна найвища екологічна нагорода – блакитний прапор", – розповідає директор по утриманню прибережної інфраструктури в КП "Плесо" Костянтин Пігуля.

Кількість пляжів така сама, як і минулого року. У 2020 році був відкритий пляж "Троєщина", а в позаминулому році кияни могли відпочивати лише на 13 пляжах.

Пляжі з блакитним прапором

Список пляжів, які отримали у 2021 році блакитний прапор:

"Дитячий",

"Золотий",

"Пуща-Водиця",

"Галерний",

"Венеція",

"Молодіжний",

"Троєщина",

"Чорторий",

"Веселка".

Де в Києві безпечно купатися?

Пляжі, де купатися безпечно і регулярно перевіряється стан води:

"Пуща-Водиця" в Оболонському районі;

"Вербне", Оболонський р-н;

"Чорторий", Деснянський р-н;

"Троєщина", Деснянський р-н;

"Веселка", Дніпровський р-н;

"Центральний" на Трухановому острові;

"Веселка", Дніпровський р-н;

"Молодіжний", Дніпровський р-н;

"Венеція", Гідропарк;

"Дитячий", Гідропарк;

"Передмістна-Слобідка", Гідропарк;

"Золотий", Гідропарк;

"Тельбін", Березняки;

"Галера", Корчувате.

Коли стартує купальний сезон?

За інформацією комунального підприємства "Плесо", вода в межах Києва за четвер прогрілася до температури 17,2 градуса.

За санітарними нормами та правилами – купальний сезон починається, коли вода упродовж трьох днів буде прогріватися до 17 градусів тепла. Після цього приймається рішення про офіційне відкриття сезону.

Втім, київські зони відпочинку біля води вже працюють і приймають відпочивальників.

"На пляжах уже чергують медичні працівники й лайфгарди. Дно пляжів оглянуте й очищене, обмежувальні буї виставлені ще з першого травня. З цього дня на пляжах можна відпочивати", – додають в КП "Плесо".

Чи безпечна вода?

У комунальному підприємстві кажуть, що в них укладений договір з Міським лабораторним центром, співробітники якого будуть щотижня перевіряти якість води.

"Практично на всіх пляжах міста якість води знаходиться в межах норми. Але потрібно розуміти, що після затяжних злив якість погіршується. Після опадів вода по зливовій каналізації потрапляє в Дніпро або в технічні водойми. Через це якість води погіршується, бувають невеликі відхилення. Але поки все знаходитися в межах норми, критичних перевищень зафіксовано не було", – запевняють на підприємстві.

На пляж без масок?

Багатьох цікавить питання: чи потрібно брати з собою на пляж захисні маски, щоб уберегтися від коронавірусу, й чи не будуть відпочивальників змушувати їх носити?

"Масочний режим на пляжах для відпочивальників ми не вводимо. У захисних масках там повинні бути присутніми тільки медики, фельдшери, люди, які надають послуги на пляжах. Відпочивальники на свіжому повітрі можуть спокійно засмагати без масок", – запевнили в КП "Плесо".

Там зазначають, що в рамках карантинних норм в пляжних туалетах, кабінках для перевдягання та медпунктах буде проводитися регулярне прибирання та знезараження після кожного відвідувача. А у пляжних рятувальників є достатня кількість санітайзерів для дезінфекції.