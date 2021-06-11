Чому болить у грудях: ознаки міжреберної невралгії

Сильний біль у грудях не завжди пов'язан з серцевим нападом або інфарктом міокарда. Подібні симптоми характерні для міжреберної невралгії - захворювання, обумовленого запаленням або спазмом нервових закінчень між ребрами. Правильно розпізнати патологію допомагає знання характерних ознак і якісна діагностика, повідомляє Econet.

Біль при міжреберної невралгії по інтенсивності нагадує серцеву, але за нападом може ховатися гострий панкреатит, пневмонія, плеврит і навіть перфорація виразки шлунка. Тому питання знімає тільки консультація лікаря і електрокардіограма.

Причини міжреберної невралгії

Від хребетного стовпа між ребрами йдуть нервові закінчення. При їх стисненні або подразненні виникає сильний біль в області грудної клітини. Основна причина - остеохондроз і дегенеративні патології хребта, протрузії і грижі. При руйнуванні хребці «складаються», защемляючи і дратуючи чутливі корінці.

Серед можливих причин міжреберної невралгії:

травми хребта та грудної клітини;

вірус герпесу, що вражає нервові закінчення;

стресові ситуації;

пухлини;

перевтома.

Помічено, що міжреберна невралгія часто зустрічається серед пацієнтів з цукровим діабетом. Факторами є хвороби серця, гормональний дисбаланс і менопауза у жінок.

Як розпізнати міжреберної невралгії

При будь-якій травмі або набряку виникає тиск на нервові закінчення, порушується його харчування. Нестача кисню «змушує» корінець подавати сигнали болю. Вони зосереджені в області серця, тому маскуються під ознаки стенокардії або інфаркту. Щоб відрізнити міжреберну невралгію від серцевого нападу, прислухайтеся до симптомів:

біль посилюється при повороті тулуба, кашлі та чханні;

в певній позі або положенні тіла вона трохи стихає;

м'язи спини сильно напружені;

виникає поколювання і печіння.

При міжреберної невралгії хворобливі відчуття тривають протягом декількох діб, не проходять вночі, заважаючи відпочивати. Вона зосереджена між ребрами: лікар може промацати її вогнище при пальпації, точно вказати болючу точку. На відміну від серцевого нападу, спазми не проходять в положенні лежачи, тільки посилюються при нахилі або русі руками.

При серцевому нападі біль протікає хвилями з періодичністю 10-15 хвилин. Вона віддає в ліву руку, розтікається під лівою лопаткою на спині. Загострення стенокардії добре знімається таблеткою Нітрогліцерину, на яку невралгія просто «не відреагує».

Якщо ущемлені грудні нерви, розташовані в області V-VII хребця, біль локалізується в області шлунка. Її легко прийняти за напад гастриту, загострення виразки або панкреатиту. У рідкісних випадках спазми з защемленного шийного хребця заважають ковтати та порушують дихання.

Діагностика починається з ЕКГ серця (електрокардіограми). Якщо виключений інсульт і ішемія, пацієнту рекомендують рентген області грудей, електронейрографія і МРТ хребта.

Способи лікування і профілактики

Препарати для терапії підбираються лікарем індивідуально в залежності від причини хвороби. Хворому необхідно дотримуватися постільного режиму, відмовитися від роботи та фізичних навантажень, носіння тісного одягу. Важливо приймати вітаміни групи В: вони відновлюють роботу пошкодженого нерва, покращують провідність імпульсів.

Щоб уникнути «знайомства» з болем при міжреберної невралгії, дотримуйтеся простих правил профілактики:

При остеохондрозі 2 рази в рік проходите курс масажу, щодня займайтеся лікувальною фізкультурою.

Намагайтеся не переохолоджуватися, уникайте протягів і купання в холодній воді.

Харчуйтеся правильно, щоб кістки та нервові закінчення отримували достатню кількість кальцію, магнію та інших мінералів.

Часто причина міжреберної невралгії - загострення вірусу герпесу, що вражає нервові волокна. Підтримуйте імунітет за допомогою здорового способу життя, прийому полівітамінів, відмови від шкідливих звичок.

За здатність «маскуватися» симптомами під серцевий напад або інфаркт, лікарі називають міжреберну невралгію «хитрої хворобою». Відчувши неприємні спазми в області грудей, негайно звертайтеся до лікаря, щоб уникнути ускладнень.