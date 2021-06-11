"Київстар" заявила про покращення якості 4G в приміщеннях

Київстар почав системно використовувати частоти 900 МГц для покращення покриття 4G інтернету не лише в селах, але й в містах. Протягом квітня та травня швидкісний інтернет на нових частотах запрацював у Вінниці, Житомирі, Кременчуці, Кривому Розі, Маріуполі та Миколаєві, повідомляє Обозреватель.

"Проєкт LTE900 дав значний поштовх для розширення мережі в маленьких містечках та селах, де раніше у людей не було швидкісного інтернету. За останній рік жителі тисячі таких населених пунктів отримали 4G від Київстар і ми вже бачимо, як швидко зростає використання там інтернету, зменшується цифровий розрив з містами. LTE900 має значний потенціал розвитку щонайменше наступні декілька років. В першу чергу для запуску 4G у віддалених, складнодоступних селах та на автодорогах. Але також для покращення роботи мережі там, де нею одночасно вже користуються десятки тисяч клієнтів" – розповів Василій Пантов, директор з планування та управління якістю мереж Київстар .

Завдяки використанню частот 900 МГц у містах Київстар вдалося покращити якість сигналу в приміщеннях. Адже перевага цього діапазону не лише у більшому радіусі покриття, а й в тому, що сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд, у порівнянні з сигналом на високих частотах.

Як показує статистика, завдяки цій інновації:

4G покриття всередині будівель зросло на 5-10 відсоткових пунктів;

4G трафік зріс у середньому приблизно на 7%;

індекс задоволеності абонентів за результатами опитування також покращився на 1-2 відсоткових пунктів.

Впровадження низькочастотного 4G покриття в містах є поширеною практикою в багатьох країнах, таких як: Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Швеція тощо. Тому до кінця року Київстар планує збільшити кількість міст з покриттям 900 МГц.

Це один із багатьох технологічних проєктів Київстар, які направлені на покращення якості мережі та забезпечення кращого сервісу для абонентів. Серед інших: агрегація частот, технології MIMO4x4 та Massive MIMO, VoLTE тощо. В цілому 4G мережа Київстар працює майже в 15 тисячах міст та сіл України, де проживає понад 87% населення країни.