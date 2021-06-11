МОЗ рекомендує приймати в табори дітей, які проживають в межах регіону

Міністерство охорони здоров'я рекомендує організовувати прийом до дитячих таборів на період карантину тільки проживаючих в межах регіону, де знаходиться установа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна постанова головного державного санітарного лікаря від 8 червня про затвердження протиепідемічних заходів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку з COVID-19 оприлюднено на сайті МОЗ.

Крім того, в табори прийматимуть дітей, які пройшли медичний огляд і при наявності довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими, виданої не пізніше ніж за три дні до заїзду. Чи не будуть допускатися діти з температурою понад 37,2 ° С або ознаками респіраторних захворювань.

Крім цього, на період карантину забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук;

використання м'яких (м'яконабивних) іграшок;

проведення батьківських днів (відвідування дитини);

проведення масових заходів у закритих приміщеннях і заходів за участю запрошених осіб.

При цьому рекомендується максимально обмежити кількість дітей в загонах, обмежити заняття та ігри, що вимагають використання дітьми багаторазового додаткового інвентарю, проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики, обмежити заняття та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і персоналом.

Розміщення в кімнатах корпусів здійснюється з розрахунку не менше 5 кв. м на одну дитину з забезпеченням дистанції між спальними місцями.

Транспортування дітей в табір може здійснюватися організованими групами, автомобільним або залізничним транспортом при дотриманні протиепідемічних заходів.