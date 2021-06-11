Сурков заявив, що "світ втомився від України" і запропонував "повернути її силою"

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков запропонував повернути Україну силою. Він перерахував можливих заходів силового впливу, але не уточнив, яку з них варто застосувати, повідомляє Страна.ua.

"Звичайно, силою. Силою! Сила буває різна, не тільки військова. Є ще сила спецслужб, вона інша. Є сила, так звана, м'яка, горезвісний термін, але вона теж існує. Є сила економічного впливу, політичного впливу", - сказав Сурков під час запису подкасту "ПВК Пегов".

За його словами, Росія виграє міжнародну ситуацію, а від України "світ реально втомлюється".

Нагадаємо, Сурков був помічником Путіна з вересня 2013 по лютий 2020 року і займався питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі. Після відставки Сурков заявив, що причиною його звільнення стала "зміна курсу на українському напрямі".