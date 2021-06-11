США можуть зупинити Nord Stream 2 вже зараз - Вітренко

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что администрация США имеет все возможности уже сейчас остановить проект Nord Stream 2, и в этом вопросе существуют положительные тенденции, повідомляє Укрiнформ.

Об этом Витренко заявил журналистам в Вашингтоне по итогам встреч в столице США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Приоритетный план наш состоит в том, чтобы все-таки вместе с администрацией США, исполнительной ветвью власти, остановить «Северный поток 2». Для этого имеются положительные тенденции», - рассказал руководитель Нафтогаза.

Он пояснил, что увидел благоприятные сигналы, в частности, во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена перед Конгрессом, где он прямо заявил, что администрация будет рассматривать возможность отмены так называемого отказа от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Кроме того, добавил Витренко, глава Госдепа сказал, что рассматривает возможность введения ограничений для сертификации трубопровода.

В то же время, по словам главы Нафтогаза, параллельные процессы происходят в Конгрессе США:

«Уже есть положительные тенденции, когда демократы публично и не публично говорят администрации, что нужно применять эти санкции, и как раз в интересах национальной безопасности США - остановить этот проект».

Витренко уточнил, что Конгресс рассматривает также «резервный вариант», предусматривающий принятие дополнительного законодательства, которое заставит администрацию ввести жесткие санкции или сделает невозможным применение отказа от санкций со стороны Белого дома. То есть, продолжил он, «этот вопрос (введения санкций - ред.) остается открытым, и администрация США может остановить «Северный поток 2» сейчас».

В ответ на вопрос Укринформа, достаточно ли будет санкций только против компании-оператора, чтобы остановить весь проект Nord Stream 2, Витренко заметил, что это будет прежде всего правильным сигналом для Европы.

«Вопрос не в том, что Nord Stream AG подпадет под санкции - это станет лучшим примером того, что не будет никаких исключений для компаний из ЕС», - подчеркнул он.

Если это будет сделано, « то, по нашему убеждению, крупнейшие европейские компании не будут иметь ничего общего с этим проектом, и поэтому он остановится ».

Комментируя двусторонние переговоры между США и Германией по Nord Stream 2, Витренко подчеркнул, что « в принципе, неправильно договариваться за спиной » Украины.