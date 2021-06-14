Велике будівництво: як на Дніпропетровщині заробляють на дорогах

В Україні другий рік повним ходом йде дорожнє будівництво – як міжнародного, так і місцевого значення. Одним з лідерів у створенні нової дорожньої інфраструктури є Дніпропетровська область, пише Олександр Хищенко, РБК-Україна.

Однак часто до цього процесу намагаються долучитися і не зовсім чисті на руку бізнесмени. Так, тільки за останні два місяці ТОВ "Будінвест Інженірінг", що належить Володимиру Дубинському, підписала контрактів з дорожнього будівництва на 2,4 млрд гривень. І це з урахуванням того, що фірма фігурує в декількох кримінальних справах, пов'язаних з відмиванням грошей, в тому числі на будівництві доріг, а сам Дубинський разом зі своїм братом фігурують у списку розшукуваних осіб ФБР через шахрайство з нерухомістю.

Дорогі дороги

Фірми Володимира Дубинського в Дніпропетровській області не раз фігурували в кримінальних справах, пов'язаних з відмиванням бюджетних коштів через фіктивні фірми. Проте ці обставини не завадили йому роздобути за два місяці нинішнього року просто гігантську суму бюджетного фінансування на будівництво доріг.

ТОВ "Будінвест Інженірінг" "прописано" на вул.Лебедєва-Кумача 33, де зареєстровані фірми, пов'язані з "тендерними королями" Дніпра – братами Дубінськими, а саме "Ліфтовик-Дніпро", "Промтер" і "Дніпрспецліфтсервіс". Також у 2016 році "Будінвест Інженірінг" керував Крамар Олексій – менеджер Дубинських по такій фірмі, як "Група капітал строй". Детально про їх діяльність можна почитати тут.

Перший контракт на 302 мільйони гривень зі Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області "Будінвест Інженірінг" підписала 29 березня 2021 року.

У першому контракті йшлося про середній ремонт траси Т-04-12 Кам'янське-Шульгівка-Михайлівка-Котовка-Перещепине-Чернявщина-Перлинне. Втім, попри таку довгу назву, ремонт передбачався всього на двох ділянках траси, загальною протяжністю менш як 14 км.

Наступного дня, 30 березня, з'явилися звіти про початок грандіозного ремонту. У матеріалах раз у раз миготіли фото техніки з логотипом фірми "Будінвест Інженірінг". 30 квітня на "34-му каналі" вийшов репортаж про те, що траса відремонтована.

Також саме цього дня Служба автодоріг у Дніпропетровській області підписала з ТОВ "Будінвест Інженірінг" ще три контракти на суму 942 мільйони гривень. Фірма виграла право ремонту трас: Т-04-05 Дніпро-Хутірське, Т-04-30 Кам'янське-Світлогірське і Т-04-13 Царичанка-Магдалинівка-Губиниха, все – окремими ділянками.

Буквально за тиждень до цього, ця ж фірма підписала все з тією ж службою автодоріг ще один контракт на 402 мільйони гривень: ремонт траси Т-04-20 Одарівка – Томаківка-Верхньотарасівка.

Але і цієї кількості контрактів виявилося замало для фірми Дубинських. Уже 21 травня цього року вони підписують найбільший контракт зі службою автодоріг – на 770 мільйонів гривень. Передбачається ремонт траси Т-04-29 на ділянці Верхньодніпровськ-Верхівцеве-Божедарівка.

У сумі ТОВ "Будінвест Інженірінг" за два місяці отримала підрядів від Служби автодоріг у Дніпропетровській області на 2,4 мільярда гривень, обігравши всіх можливих конкурентів. Враховуючи масштаби будівельних робіт, слід було припустити, що фірма володіє просто колосальним технічним і людським парком, щоб виконувати такий обсяг робіт одночасно на шести трасах.

Фірма-прокладка

Згідно з тендерною документацією, з власної техніки ТОВ "Будінвест Інженірінг" заявило на тендер тільки два зварювальних апарати, піскоструминку і ручну машину для маркування автодороги. Все інше – взято в оренду.

Орендодавці теж цікаві. Наприклад, ТОВ "Криничанський асфальтобетонний комбінат". Як виявилося, ця фірма теж пов'язана з братами Дубінськими. Тобто, не виключено, що підтверджувальні довідки про оренду техніки вони самі собі і виписували.

Цікава і сама схема торгів у всіх шести тендерах. Хто б не заявлявся, конкурсний відбір проходили тільки дві фірми: ТОВ "Будінвест Інженірінг" і ТОВ "Автомагістраль Південь", а всіх інших успішно відсікали.

Щоразу вигравав "Будінвест Інженірінг" з мінімальною різницею в цінах. Іноді різниця у вартості контрактів становила всього 1 гривню, при загальній ціні в сотні мільйонів.

Американський втікач

Примітно, що сам Володимир Дубинський, згідно з даними американського Федерального бюро розслідувань разом зі своїм братом Леонідом фігурують у списку розшукуваних осіб.

У розшук їх оголосили ще у 2012 році, після того, як братам офіційно пред'явили звинувачення в шахрайстві на ринку нерухомості, хоча саме розслідування у ФБР почали ще у 2008 році. Це величезне розслідування, що складається з 40 000 сторінок, розкриває таємницю афери з нерухомістю братів Дубинських.

"Спочатку вони ставилися до нас, як до членів королівської сім'ї, – розповів американському виданню Business Journal Том Пулер, колишній житель Медоу Віста, що став жертвою масштабної афери братів Дубинських. – Вони влаштовували різдвяні вечірки і дарували нам подарунки".

Том Пулер хотів забезпечити свій вихід на пенсію, маючи намір вкласти 1 мільйон доларів у проекти братів Дубинських.

До 2008 року Володимир і Леонід Дубинський створили в Каліфорнії цілу мережу підприємств, що займалися будівництвом і перепродажем житла в Сакраменто, Кармайкле і біля озера Таллох, недалеко від Копперополіса.

Truxel Properties LLC – одна з компаній, де співвласниками були брати Дубінські. Вона побудувала купу будівель під офіси в районі, який навіть не був заселений.

Перший дзвіночок пролунав ще в червні 2007 року, задовго до краху ринку нерухомості в США. Тоді раптово збанкрутувала компанія Truxel Properties LLC, заборгувавши 70 приватним інвесторам близько 17 млн дол.

Налаштувавши величезну кількість будівель під офіси, брати Дубінські змогли здати в оренду тільки 40% приміщень. При цьому сама компанія оцінювала цю нерухомість в 6,5 млн дол., з яких 5,3 млн дол - борг перед Bank of America. Для приватних інвесторів грошей від продажу активів просто не залишалося.

У 2008 році протягом декількох місяців про банкрутство заявили ще три їхні компанії. Загальна сума боргів від заваленої будівельної піраміди братів Дубинських досягла 52 млн дол.

Згідно з пред'явленими звинуваченнями, Дубінські використовували весь арсенал шахрайства. Наприклад, вони перепродували своїм фірмам або родичам перспективні земельні ділянки або будинки, кожен раз накручуючи ціну.

Потім брати зайнялися підробкою фінансових гарантій і поручительств. Ці підроблені документи робилися для тих американців, хто по-іншому не зміг би отримати іпотечний кредит. Так Дубинські позбувалися нерухомості, яку вже не могли продати за ринковими цінами.

У 2009 році ФБР передало справу про братів Дубінських до суду Сакраменто, але на той час вони вже втекли в Україну. І непогано тут влаштувалися.

Відкриті кримінальні справи

В Україні фірми братів Дубинських багаторазово фігурували в різних кримінальних справах, пов'язаних як з відмиванням грошей, так і з неякісними ремонтами або завищенням вартості робіт. У цьому списку ТОВ "Будмакс компанії", ТОВ "Комунальник", ТОВ "Бротерм", ТОВ "Містокомбуд", ТОВ "Екосфера Дніпро" та інші.

Не виняток і ТОВ "Будінвест Інженірінг". Наприклад, 14 серпня 2019 року поліцією Солонянського району Дніпропетровської області було відкрито кримінальне провадження № 12019040570000491. Поліція підозрювала фірму "Будінвест Інженірінг" в неякісному ремонті дороги в селі Новосьоловіка, Дніпропетровської області.

Роком раніше, в лютому 2018 року, було відкрито кримінальне провадження № 32018040000000022. Тут фірму "Будінвест Інженірінг" підозрювали у відмиванні коштів через низку фіктивних підприємств.

Ще одне гучне кримінальне провадження № 62019170000001201 було відкрито в листопаді 2019 року. Державне бюро розслідувань підозрювало цілу низку чиновників Дніпропетровської облдержадміністрації у розкраданні бюджетних коштів на ремонті автодоріг області. Виводили гроші, нібито, через підрядні організації: ТОВ "Будінвест Інженірінг" і ТОВ "Комунальник", яку також пов'язують з Володимиром Дубінським.

Усе це стало можливим, за даними місцевих журналістів, через заступництво з боку губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

У зв'язку з цим виникає ціла низка питань до НАБУ, генпрокурора та інших керівників прокуратури.

Наприклад, як стало можливим, що розшукуваний ФБР шахрай – спокійно освоює мільярди гривень на президентській програмі? Адже кримінальні справи й розслідування проти фірм і самих братів Дубинських почалися не сьогодні і не вчора – вони тягнуться з 2010 року. Скільки ще має бути відкрито кримінальних справ, щоб хоча б одну з них було доведено до логічного кінця.