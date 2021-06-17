У США припустили, що РФ зацікавлена в мілітаризації Арктики

США вважають, що Росія зацікавлена в більшій мілітаризації Арктики, в той час як Вашингтон бажає, щоб регіон залишався регіоном мирного співробітництва, повідомляє Інтерфакс.

"Вони (Росія) заявляють, що поділяють нашу переконаність в тому, що Арктика повинна залишатися зоною мирного співробітництва. (...) Але у нас є дві проблеми. Однією з них є кроки, які, як ми бачимо, робить Росія, які передбачають, що вона зацікавлена в більшій мілітаризації регіону, і ми вважаємо, що це прямо суперечить нашим заявленим бажанням забезпечити, щоб Арктика залишалася областю мирного співробітництва" , - заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу.

Іншою проблемою він назвав Північний морський шлях.

"Оскільки лід тане так швидко і оскільки шлях тепер проходимо протягом набагато більш тривалого періоду в році, це збільшить трафік, а це може збільшити можливі аварії, непорозуміння, прорахунки. І тому ми вважаємо, що існує реальна необхідність в тому, щоб там було чітке розуміння правил руху", - зазначив чиновник.

"Нам потрібно буде подивитися, чи є способи як всередині Арктичної ради, так і за її межами подолати деякі з цих відмінностей", - додав він.

Чиновник уточнив, що президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін обговорили питання взаємодії в Арктиці в ході саміту, що пройшов 16 червня в Женеві.