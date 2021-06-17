Названо три пари знаків Зодіаку, які ніколи не будуть щасливі разом

Вважається, що існую пари знаків Зодіаку, які складають ідеальну комбінацію і в стосунках приречені на успіх. Однак там, де плюс, є і мінус, і сьогодні ми розповімо вам про знаки Зодіаку, які категорично несумісні в любові, повідомляє УНИАН.

Телець + Стрілець

Знаки зодіаку Телець і Стрілець - повні протилежності. Вони відрізняються за принципами, пріоритетами, швидкості руху вперед і способу життя. Можна сказати, що це зіткнення минулого і сьогодення. Телець цінує комфорт, стабільність і спокійний побут. Стрілець-непосида, що шукає пригод.

У поглядах на фінансові витрати вони також не сходяться. Життя цих знаків в парі складається з вічних суперечок і сперечань.

Овен + Діва

Відносини Овна і Діви сповнені протиріч. Напористість і впертість Овна лякають Діву. A ось Овну Діва здається холодною і безпристрасною сірою мишкою. Для того, щоб хоч якось взаємодіяти, вони змушені постійно йти на поступки, що рано чи пізно набридає обом партнерам.

Рак + Водолій

У цих знаків погляди не сходяться конкретно на відносини. Водолій обожнює свободу і в будь-яких романтичних відносинах вимагає особистий простір. A ось Рак-домосід і власник, який хоче бути максимально близько до людини та починає ревнувати без приводу. Рано чи пізно вони починають душити один одного своїми претензіями, що нічим хорошим, зрозуміло, не закінчується.