Названо три пари знаків Зодіаку, які ніколи не будуть щасливі разом

Названо три пари знаків Зодіаку, які ніколи не будуть щасливі разом

Вважається, що існую пари знаків Зодіаку, які складають ідеальну комбінацію і в стосунках приречені на успіх. Однак там, де плюс, є і мінус, і сьогодні ми розповімо вам про знаки Зодіаку, які категорично несумісні в любові, повідомляє УНИАН.

Телець + Стрілець

Знаки зодіаку Телець і Стрілець - повні протилежності. Вони відрізняються за принципами, пріоритетами, швидкості руху вперед і способу життя. Можна сказати, що це зіткнення минулого і сьогодення. Телець цінує комфорт, стабільність і спокійний побут. Стрілець-непосида, що шукає пригод.

У поглядах на фінансові витрати вони також не сходяться. Життя цих знаків в парі складається з вічних суперечок і сперечань.

Овен + Діва

Відносини Овна і Діви сповнені протиріч. Напористість і впертість Овна лякають Діву. A ось Овну Діва здається холодною і безпристрасною сірою мишкою. Для того, щоб хоч якось взаємодіяти, вони змушені постійно йти на поступки, що рано чи пізно набридає обом партнерам.

Рак + Водолій

У цих знаків погляди не сходяться конкретно на відносини. Водолій обожнює свободу і в будь-яких романтичних відносинах вимагає особистий простір. A ось Рак-домосід і власник, який хоче бути максимально близько до людини та починає ревнувати без приводу. Рано чи пізно вони починають душити один одного своїми претензіями, що нічим хорошим, зрозуміло, не закінчується.

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