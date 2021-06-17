ФДМ відзвітував про надходження від приватизації 25 спиртзаводів

З моменту демонополізації спиртової галузі 1 липня 2020 року відбулися аукціони з приватизації 25 активів спиртової галузі, що принесло до бюджету майже 1,5 млрд грн, свідчать дані Фонду державного майна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цьогоріч ми очікуємо ще більше зростання ціни на аукціонах і ще більшу увагу до активів спиртової галузі з боку учасників ринку", - повідомив заступник голови відомства Костянтин Кошеленко на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

ФДМ у першому півріччі 2021 року має намір передати сім спиртозаводів для приватизації на онлайн-аукціонах, у третьому кварталі - сім активів, у четвертому - ще шість.

ФДМ планує 6 липня повторно продати на аукціоні Мишковицький спиртзавод (Тернопільська обл.) зі стартовою ціною 7,29 млн грн, оскільки переможець попереднього приватизаційного аукціону - ТОВ "Енерджі Солюшнс Україна" (м. Корюківка Чернігівської обл.) відмовився підписувати протокол про результати торгів. На 30 червня заплановано повторний аукціон із продажу Мартинівського спиртзаводу (с. Мартинівка Вінницькій обл.) зі стартовою ціною 31,02 млн грн, оскільки переможець аукціону - ТОВ "Укркерамресурс" (Донецька обл.) відмовився підписувати протокол про результати торгів.