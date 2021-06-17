Станом на 2021 рік у світі налічується близько 60 тисяч олігархів з активами понад 100 мільйонів доларів. Їх загальний статок оцінюється в 22 трильйона доларів. Це 15% від усього фінансового багатства, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у звіті Boston Consulting Group про зростання світового добробуту в 2021 році. Велика частина коштів зосереджена в США, де зараз налічується 20,6 тисячі надбагатих людей. У топ-5 за кількістю таких громадян також входять Китай, Німеччина, Франція і Гонконг.

Загалом, як пишуть аналітики, за час коронавірусної кризи фінансові статки людей в світі збільшилися на 8,3% і зросли до рекордного рівня у 250 трильйонів доларів.

Разом з тим, загальна чисте багатство світу досягло 431 трильйона доларів, чверть цього капіталу контролюється мільйонерами.

У звіті також зазначено, що загальна сума фінансового багатства в світі може зрости на 65 трильйонів доларів з 2020 по 2025 рік. Ймовірно, ростиме капітал так званих надбагатих людей – він може збільшитися на 6,7% в річному обчисленні, що набагато швидше, ніж у будь-якій іншій групі доходів.

Велика частина цього зростання відбудеться в першій десятці найбагатших країн світу: США, Китаї, Німеччині, Гонконзі, Франції, Індії, Великобританії, Італії, Росії та Канаді. Однак більшість буде з Китаю, сказано в звіті.