ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі COVID-19 в Індонезії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливість виникнення нової хвилі COVID-19 в Індонезії з різними варіаціями коронавірусу на тлі зростання кількості заражень у країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку зі збільшеними темпами поширення вірусу через нові штами, термінові дії необхідні для стримування ситуації в багатьох районах", - заявили в організації.

За даними ВООЗ, за останню добу в країні було зареєстровано 9944 нових випадки захворювання і 196 смертей серед заражених. Минулого тижня щодня реєстрували в середньому на 2 тис. менше нових заражених.

Тим часом президент Індонезії Джоко Відодо закликав прискорити кампанію з вакцинації населення.

"Нам потрібно прискорення процесу вакцинації для досягнення колективного імунітету, який зможе припинити поширення COVID-19", - сказав президент під час візиту до центру вакцинації.

Відодо сподівається створити умови, в яких щодня вакцинуватимуть один мільйон осіб.

До березня 2021 року Індонезія планувала вакцинувати 181 млн осіб, проте дві дози вакцини отримали лише 11,8 млн осіб, і ще 9,6 млн вакциновані першою дозою препарату.

За словами представника національної групи із боротьби з COVID-19 Віку Адісасміто, причинами низьких темпів вакцинації є обмежена кількість вакцин, які доставляють до країни, та непідготовленість національної системи охорони здоров'я.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що понад 350 вакцинованих лікарів і медичних працівників району Кудус заразилися COVID-19. За словами голови відділу охорони здоров'я району, більшість із них хворіли безсимптомно, проте декілька десятків були госпіталізовані з високою температурою. Практично всі вони отримали китайську вакцину Sinovac, схвалену ВООЗ.

Із початку пандемії в Індонезії було зафіксовано понад 1,9 млн випадків COVID-19 і понад 54 тис. смертей від хвороби.