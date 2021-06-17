У Франції медикам пригрозили обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров'я Франції попередило, що вакцинація проти COVID-19 може стати обов'язковою для медичних працівників, якщо вони не припинять опиратися їй. Лікарів вчергове закликали робити щеплення, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, передає AFP.

Міністр виступив із "урочистим закликом" до медичних працівників, особливо до тих, що працюють в будинках догляду.

"Якщо до кінця літа не відбудеться покращення, нам доведеться розглянути питання про обов'язкове щеплення для цих груп ... Необхідно та етично робити щеплення, коли ви контактуєте з уразливими групами населення" , - сказав міністр.

За прогнозами, кількість нових щоденних випадків коронавірусу у Франції, що перевищило 3000 в середу, за тиждень скоротиться до 2 000, а наприкінці місяця - до 1000, сказав Веран.

Щоденну комендантську годину з 23:00 буде знято в неділю, на тиждень раніше запланованого терміну.