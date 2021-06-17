Як в Києві пенсіонерка викрала небезпечний вірус - нові подробиці

Стали відомі нові подробиці гучної історії, коли колишня співробітниця Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів незаконно винесла з робочого місця додому небезпечні штами вірусів, повідомляє Сегодня.

За даними прокуратури, жінці пред'явлено підозру, їй загрожує до 5 років в'язниці.

Що кажуть в інституті

Як розповіли нам в цьому інституті, співробітниця, яка підозрюється в гучному злочині, пропрацювала тут близько 20 років, обіймала посаду завідуючої сектором з культивування вірусів.

"Ця жінка – пенсійного віку, у неї закінчувався контракт. Керівництво інституту не планувало продовжувати його, про що їй було повідомлено" , – розповіла нам заступник директора інституту з наукових питань Зінаїда Клестова.

За її словами, про зникнення вірусів в інституті стало відомо, коли сюди прийшли співробітники СБУ і поліцейські.

"Від них ми дізналися, що у неї вдома був обшук. В її холодильнику і були виявлені віруси з етикетками нашого інституту. Як вона потрапила в поле зору силовиків – це таємниця слідства. Відомо лише те, що після звільнення з нашого інституту вона пішла працювати в одну з фірм (остання займається виготовленням вакцин – авт.). Вона зробила це або з помсти за те, що не продовжили з нею контракт, або на замовлення будь-яких зацікавлених людей. Все це з'ясує слідство" , – каже Зінаїда Клестова.

Після події, в інституті суттєво посилили охорону вірусів.

"У нас є і система відеоспостереження, працює позавідомча охорона, охороняється периметр. Але охорона не має права обшукувати співробітників. У свою чергу, віруси зберігаються в маленьких флакончиках, тому вона могла винести віруси, сховавши їх де завгодно на собі. Зараз система охорони посилена і все зроблено для того, щоб подібне не повторилося" , – розповіли нам в установі.

Наскільки небезпечний цей вірус

"Мова йде про вірус ньюкаслської хвороби птахів. Це захворювання вважається особливо небезпечним. Потрапляючи в птахогосподарство, цей вірус передається дуже швидко, починається швидка епідемія серед птахів. Раніше цю хворобу називали псевдочумою" , – розповіли нам в інституті.

В інституті підкреслюють, що факт винесення вірусів за межі установи – випадок винятковий, який негативно позначився на іміджі такої поважної в багатьох країнах установи.

Сотні вірусів в сховищі

"На базі нашого інституту створена національна колекція мікроорганізмів для ветеринарної медицини. Колекція є об'єктом, який представляє національне надбання України. У ній – 793 найменування штамів мікроорганізмів і культур клітин. З них – 214 найменувань штамів вірусів. Наш інститут є унікальним для України, оскільки він єдиний, хто контролює всі імуно-біологічні препарати, вакцини, які виробляються на основі штамів вірусів, бактерій, грибів" , – пояснила нам Зінаїда Клестова.

Як пояснили нам в інституті, в Україні є кілька виробників імуно-біологічних препаратів: "Вони випускають вакцини для ветеринарії. Щоб вони могли це робити, ми повинні забезпечити вакцинами штамами, простіше кажучи – сировиною. Ми видаємо ці штами, вони їх розмножують і роблять з них вакцини. Потім, коли зроблені вакцини, ми повинні проконтролювати їхню продукцію".

До слова, директор цього інституту є членом комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України.