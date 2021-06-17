В Умані поліцейський намагався з'їсти 500 доларів

Правоохоронці затримали поліцейського сектора дізнання Уманського районного управління Нацполіціі, який вимагав 2000 доларів хабара за повернення вилученого у заявника автомобіля Audi А6, повідомляє НикВести.

"15 червня близько 16:00 старший дізнавач СД Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області, перебуваючи поруч з приміщенням Уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі із заявником, отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі $ 500, після чого був затриманий. З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з'їсти отримані грошові кошти", - йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури.

Копу вже повідомили підозра за статтею про одержання службовою особою неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України).

Йому загрожує термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.