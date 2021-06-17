Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні

Укразалізниця запустила сайт, який об'єднує усі наймасштабніші фестивалі України. Відтепер кожен охочий зможе водночас обрати цікавий захід та дізнатися, якими потягами краще дістатися до локації, повідомляє 24 Канал.

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На сайті можна знайти інформацію про музичні події та дати проведення. Платформа також пропонує придбати квитки на потяг, аби швидко й комфортно дістатися на обраний фестиваль.

"Заходьте, обирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими потягами Укрзалізниці можна дістатись місця проведення", – зазначається у повідомленні.

Які події

  • MRPL City
  • HAPPY FRIDAY FEST
  • ZOUND Festival
  • Джаз на Дніпрі
  • Bezviz Festival
  • Underhill European Music Festival
  • Atlas Weekend Bukovel
  • Respublica FEST 2021
  • Faine Misto festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Zaxidfest
  • Зашків
  • Бойківська дефеляда
  • Strongman. Ігри Горців 2021
  • Tattoo Collection Odesa
  • ХХ століття Мьюзік Фест
  • KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
  • Rock Bulava 2021
  • Atlas Weekend Friends Edition 2021
  • Rock Bulava 2021
  • Фестиваль українського духу Бандерштат

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