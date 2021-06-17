Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні
Укразалізниця запустила сайт, який об'єднує усі наймасштабніші фестивалі України. Відтепер кожен охочий зможе водночас обрати цікавий захід та дізнатися, якими потягами краще дістатися до локації, повідомляє 24 Канал.
На сайті можна знайти інформацію про музичні події та дати проведення. Платформа також пропонує придбати квитки на потяг, аби швидко й комфортно дістатися на обраний фестиваль.
"Заходьте, обирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими потягами Укрзалізниці можна дістатись місця проведення", – зазначається у повідомленні.
Які події
- MRPL City
- HAPPY FRIDAY FEST
- ZOUND Festival
- Джаз на Дніпрі
- Bezviz Festival
- Underhill European Music Festival
- Atlas Weekend Bukovel
- Respublica FEST 2021
- Faine Misto festival
- Leopolis Jazz Fest
- Zaxidfest
- Зашків
- Бойківська дефеляда
- Strongman. Ігри Горців 2021
- Tattoo Collection Odesa
- ХХ століття Мьюзік Фест
- KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
- Rock Bulava 2021
- Atlas Weekend Friends Edition 2021
- Rock Bulava 2021
- Фестиваль українського духу Бандерштат