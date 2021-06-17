Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні

Укразалізниця запустила сайт, який об'єднує усі наймасштабніші фестивалі України. Відтепер кожен охочий зможе водночас обрати цікавий захід та дізнатися, якими потягами краще дістатися до локації, повідомляє 24 Канал.

На сайті можна знайти інформацію про музичні події та дати проведення. Платформа також пропонує придбати квитки на потяг, аби швидко й комфортно дістатися на обраний фестиваль.

"Заходьте, обирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими потягами Укрзалізниці можна дістатись місця проведення" , – зазначається у повідомленні.

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