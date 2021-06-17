Кулеба назвав Донбасс головною темою візиту Зеленського до США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про хід підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, повідомляє УНІАН.

Глава МЗС висловив переконання, що цей візит може багато чого змінити у плані виведення двосторонніх відносин між країнами на новий рівень у сфері безпеки.

"Ви знаєте, що станом на сьогодні США є основним союзником, партнером України в питанні безпеки, у питанні зміцнення нашої оборони. Нам завжди є, про що поговорити" , - сказав він у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Також Кулеба повідомив, що 17 червня він розмовляв із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. В ході переговорів вони обговорили підготовку візиту президента Зеленського до США.

Міністр заявив, що головною темою візиту Зеленського до Вашингтону стане залучення США до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.