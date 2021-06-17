Китайські вчені змусили самців щурів народити потомство

Китайські вчені з Військово-морського медичного університету в Шанхаї опублікували дані свого дослідження, в результаті якого самець щура виносив і народив потомство. Науковці заявили, що їхній експеримент може мати величезний вплив на репродуктивну біологію та стати моделлю чоловічої вагітності у ссавців, повідомляє Обозреватель.

Результати дослідження опубліковане на сайті bioRxiv.org. В ході експерименту вчені об'єднали самця і самку щура в одну істоту, скріпивши їх між собою та об'єднавши їхні кровоносні системи. Самцеві пересадили матку від третьої самки, після чого йому і його "половині" імплантували ембріони. На думку дослідників, кров вагітної самки мала допомогти самцеві виносити потомство.

І цей експеримент не був єдиним. Вчені з Шанхая таким чином використали 46 щурячих пар. Самцям підсадили 280 ембріонів. У них в результаті народилися 10 щурят, які потім нормально розвинулися. Пологи проходили за допомогою кесаревого розтину.

"Наскільки нам відомо, про вагітність у самців ссавців раніше ніколи не повідомлялося. Наші результати показують можливість ембріонального розвитку щурів у парабіонтів-самців, що може мати величезний вплив на репродуктивну біологію" , – заявили експериментатори.

Однак, в організації PETA ("Люди за етичне поводження з тваринами") назвали цей експеримент "мерзенним" і схожим на досліди Франкенштейна.