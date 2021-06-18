Вчені розгадали таємницю зірки Бетельгейзе

Фахівці з Університету Сорбонна у Франції, ймовірно, розгадали таємницю того, чому раптово почала тьмяніти в 2019 році одна з найбільших і яскравих зірок Бетельгейзе (астрономи назвали це явище Великим затемненням). До лютого минулого року її світло зменшилося на 35%, що, на думку вчених, стало результатом зоряного викиду газу, повідомляє Обозреватель.

Вони наполягають на тому, що Бетельгейзе огорнула гігантська хмара пилу, джерелом якого стала сама зірка. А утворилося це через різке охолодження частини її зовнішніх газових оболонок, йдеться в дослідженні, опублікованому﻿ журналом Nature.

На переконання авторів наукової роботи, космічне тіло перебувало вже на останній стадії своєї еволюції – червоний надгігант. Бетельгейзе мала вибухнути, але цього не відбулося, вона навпаки стала раптово яскравіше світити, а потім знову потемніла.

Бетельгейзе – друга за яскравістю зоря в сузір'ї Оріона

"Ми нарешті можемо дізнатися, чому одна з найяскравіших зірок на небі стала на 65% менш яскравою, ніж зазвичай, внаслідок Великого затемнення. Зірка в правому плечі сузір'я Оріона швидко потьмяніла наприкінці 2019-го – на початку 2020 року. Тепер здається, що це трапилося як через холодну пляму на самій зірці, так і через хмару пилу" , – говорять дослідники.

Вони зазначили: затемнення Бетельгейзе було настільки сильним, що навіть якби зірка розташовувалася набагато далі від Землі або за межами галактики, – люди все одно могли б це помітити.

Мігель Монтаржі з Університету Сорбонна і його колеги вивчили докладні зображення Бетельгейзе, отримані на великому телескопі в Чилі, і виявили, що затемнення було локалізовано в південній півкулі зірки, яке стало в 10 разів темнішим, ніж зазвичай.

Велике затемнення зірки Бетельгейзе. Джерело: ВВС

Пізніше дослідники провели комп'ютерне моделювання різних сценаріїв, які могли викликати Велике затемнення. А в підсумку дійшли висновку, що зірка спочатку викинула шар газу в межах своєї регулярної еволюції. Пізніше частина її поверхні знизилася в температурі через рух гігантських згустків плазми всередині Бетельгейзе.

Через це падіння температури, пояснюють вчені, частина газу в шарі могла б конденсуватися в непрозорий пил, що призвело б до зниження температури інших частин газового міхура і створення ще більшої кількості пилу, тьмянішого світла. Дослідники зазначають, що це може бути абсолютно нормальною поведінкою для такої зірки, як Бетельгейзе, – люди просто не помітили б її, якби хмара пилу не розташувалася між Землею і зіркою.

Бетельгейзе була однією з найбільших і яскравих зірок