Нові правила і ПЛР-тести: підготовка дитини до літнього табору

Літо - період, коли багато батьків відправляють дітей на відпочинок у літні табори. Минулого року такі заклади вперше змушені були відкриватися у нових умовах під час пандемії, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з постановою МОЗ України від 30 липня 2020 року, дітей на відпочинок потрібно було транспортувати у складі спеціальних груп, під час перевезення проводити температурний скринінг. В автобус чи вагон мали не допускати тих, у кого температура перевищувала 37,2С. Перед кожним рейсом транспортні засоби дезінфікували, а під час поїздки обов'язковим стало дотримання дистанції.

Літні табори отримали ті самі вимоги: дезінфекція приміщень, вимірювання температури, наявність санітайзерів. Якщо симптоми респіраторної хвороби у дитини виявляли вже на відпочинку, вона підлягала самоізоляції "до моменту розв'язання питання повернення її додому або госпіталізації".

У літньому сезоні вимоги до таборів стали дещо простіші, проте цього року є й свої особливості, каже організаторка Асоціації дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму "Люди літа" Віталія Мірошниченко. Вона розповіла виданню, що потрібно для відпочинку дитини в літніх таборах, про що варто пам'ятати батькам та самим дітям, відпочиваючи у таборі на другий рік пандемії.

Як змінилися правила прийому дітей у табори цього літа

Основні правила прийому дітей до таборів під час пандемії влітку 2021 року у порівнянні з минулим сезоном дещо змінилися. Немало пунктів стали м'якші, а суворі вимоги спростилися, каже організаторка Асоціації дитячого оздоровлення.

"Минулого року ми орієнтувалися на вищезгадану постанову МОЗ з рекомендаціями. Цього року ці рекомендації - значно м'якіші" , - зауважує вона.

Отже, цього року у табори будуть приймати дітей, які заздалегідь пройшли медогляд і отримали довідку про те, що не мають контактів з інфекційними хворими (форма № 079/о). Довідку мають видати не пізніше ніж за три доби до приїзду у табір. Як і раніше, не приймуть дітей із підвищеною температурою (понад 37,2С). При виявленні симптомів респіраторної хвороби на відпочинку її мають ізолювати та попередити батьків.

Розміщуватимуть дітей із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на кожну особу. Має бути дистанція між ліжками, а під час їжі - уникати скупчень. У таборах не можна використовувати багаторазові рушники, м'які іграшки, проводити масові заходи у закритих приміщеннях. Проводити батьківські дні на час карантину теж заборонено.

Пріоритет має надаватися активностям, які проводяться на свіжому повітрі. Активності, де необхідно використовувати додатковий інвентар, зменшать. Акцентуватимуть більше уваги на вправах і іграх, які наголошують на важливості соціального дистанціювання.

Транспортувати дітей на відпочинок можна в організованих групах - в автобусах, поїздах, або на автомобілі батьків. Як і минулого року, перед посадкою в транспорт проводять температурний скринінг дітям та всім задіяним у перевезенні працівникам. Члени екіпажу мають бути у масках і регулярно дезінфікувати транспортний засіб.

ПЛР-тести для дітей: чи обов'язково?

На старті літнього сезону у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі дитячі табори почали вимагати при заїзді дітей довідку про негативні результати тестів на COVID, зроблених за дві доби до поїздки.

Однак Віталія Мірошниченко каже, що це точно не масове явище, а скоріше приватна ініціатива деяких нечисленних закладів.

"Офіційної вимоги здавати ПЛР-тести на коронавірус дітям перед заселенням до таборів відпочинку немає. Так, деякі проєкти й справді впроваджують історію з ПЛР-тестами. Але це окремі приватні проєкти: такі як приватні табори або туристичні продукти, які не є таборами відповідно до закону України "Про оздоровлення та відпочинок". Що стосується стаціонарних дитячих таборів, то такої постанови немає і про такі прецеденти я не чула", - каже фахівець.

При цьому вона помічає, що ціни у порівнянні з минулим роком зросли.

"Ціни зросли через те, що минулий рік був дуже складним для таборів. Багато з них взагалі не відкривалися. Вартість відпочинку зросла навіть більше ніж 10% у порівнянні з минулим роком. Є приклади, де ціна у порівнянні з позаминулим роком піднялася більше ніж на 25%. Це суттєво вплинуло на ринок, тому що попит неймовірний" - пояснює вона.

Що врахувати батькам, вибираючи табір для дитини

Є важливі моменти, про які треба заздалегідь потурбуватись батькам, каже фахівець. За її словами, найперше треба зрозуміти головні відмінності між різними типами таборів.

"Батькам потрібно розуміти, в який саме табір вони відправляють дітей. Їх існує декілька видів. Дитячий табір оздоровлення та відпочинку, проектні дитячі табори та туристичні продукти. Це дасть можливість зрозуміти, що підходить вашій дитині, а що - ні. І потім вже залежно від виду табору ставити питання їхнім керівникам. Мушу сказати, що різниця між ними суттєва" , - каже Віталія Мірошниченко.

Головне - при запису дитини до табору з вами мають оформити офіційний договір.

"Цей документ вкрай необхідний, адже ви віддаєте дитину туди, де відповідають за її життя та здоров'я. Договір треба детально прочитати й особливо звернути увагу на моменти, які викликали у вас запитання" , - підкреслює вона.

Основні форми таборів:

Стаціонарні табори. Мають власний окремо споруджений матеріально-технічний комплекс. Присутні у державному реєстрі та працюють, спираючись на Закон України "Про дитячий відпочинок та оздоровлення", пройшли відповідну атестацію для таборів.

Проєктні табори. Працюють у форматі дитячих виїзних туристичних груп або як педагогічні команди. Акцентують на цікавих програмах. Власної матеріально-технічної бази не мають. Користуються послугами пансіонатів, баз відпочинку, готелів.

Наметові табори. Розміщують дітей у кемпінгах - наметових містечках. Для цього заздалегідь оснащують спеціальні майданчики, що регулюється законом України "Про дитячий відпочинок та оздоровлення". Проходять державну сертифікацію.

"Я раджу батькам звертати увагу на табори, які проводять більш ніж одну зміну. На ті, які рекомендує Асоціація дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму. Також - на ті, які мають ліцензію та зрозумілий статут. Щоб батьки мали можливість спокійно займатися своїми справами, знаючи, що дитина перебуває у безпеці" , - радить експертка.

Про які правила безпеки подбати

Що стосується карантинних обмежень під час пандемії, то тут важливо проговорювати з дитиною кілька моментів ще до поїздки, закликає Віталія Мірошниченко.

"До того, як дитина поїде відпочивати, треба погодити таке питання: якщо у неї під час перебування у літньому таборі з'являється будь-яка симптоматика респіраторного захворювання, то вона має повідомити про це не тільки батьків, які знаходяться далеко від неї. Треба пояснити дитині, що в першу чергу треба якнайшвидше звернутися до педагогів, які знаходяться поруч із нею. Це потрібно для того, щоб фахівці могли звернутися до лікарів" , - каже вона.

В цілому ж основні якісні табори, які відкривали свої двері для дітей минулого сезону в перший рік пандемії, вже відпрацювали механізм роботи таким чином, щоб унеможливити поширення цієї хвороби, додає вона.

Що робити, коли немає можливості поїхати з міста надовго

На жаль, визначеного законами поняття дитячого туризму в Україні станом на сьогодні не існує, каже організаторка Асоціації.

"Термін намагалися всіляко виключити з редакції закону "Про туризм". Проте туристичні агенції, які займаються таким туризмом, зібралися у робочу групу та намагаються внести до нього зміни. Законопроект відправили на друге читання, і робоча група направила свого листа до Уряду, щоб внесли поправки. Але поки станом на сьогодні результату немає" , - каже Віталія Мірошниченко.

Щоб відпочинок дитини пройшов комфортно, пізнавально і цікаво, якісні табори добре підходять для розв'язання таких задач, каже фахівець.

"Звісно, дитина може їздити на екскурсії в різні локації, але це не розв'язує питання оздоровлення. Але загалом можу сказати, що Україна прекрасна в будь-якому регіоні. Вже від ентузіазму батьків залежить бажання показати дитині цікаві місця та прищеплювати бажання досліджувати й мандрувати. Дивіться позначки Google Maps, проглядайте туристичні сайти, і покажіть дитині, яка прекрасна наша країна" , - радить Віталія.

Чи варто дитині влітку продовжувати навчання

Плануючи відправляти дитину о літнього табору, дуже багато батьків хочуть, щоб їхні діти на літніх канікулах і далі продовжували вчити англійську та інші іноземні мови, хімію чи фізику на професійному рівні, активно займалися спортом, каже Віталія Мірошниченко.