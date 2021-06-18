ПриватБанк і Ощадбанк продадуть: причини і наслідки
В Україні в найближчі роки відразу кілька фінансових установ підуть з молотка. Держава пропонує іноземним інвесторам купити практично половину банківського сектора країни. І хоча охочих ще не знайшли, українців уже готують до неминучого, повідомляє Обозреватель.
Про те, як і чому в Україні продадуть державні банки і як це вплине на клієнтів, читайте в матеріалі.
Що й коли продадуть?
- ПриватБанк – продадуть повністю, але спершу потрібно закінчити суди з колишніми власниками;
- Укрексімбанк – протягом п'яти років знайдуть міноритарного (володіє меншою часткою) власника, а після повністю приватизують;
- Укргазбанк – продадуть частку міжнародному інвестору (Міжнародна фінансова корпорація вже дала кредит банку на 30 млн євро з можливістю замість грошей забрати собі 20% "Укргазу");
- Ощадбанк – хочуть продати до 2025 року.
На який крок уже пішли парламентарі?
Якщо в Україні закриється банк, з Фонду гарантування вкладів клієнтам повернуть депозит на суму до 200 тис. грн. Тобто, якщо в закритому банку залишався вклад на 300 тис. грн, то 100 тисяч згорить.
Зараз таке правило діє для всіх, крім Ощадбанку. Повернення вкладів у разі його закриття держава гарантує в розмірі 100%. Але цю норму незабаром виключать. У Верховній Раді розглянуть законопроєкт № 5542, який зобов'язує банк приєднатися до Фонду гарантування вкладів. А це означає, що гарантію в 100% скасують.
Щоб продати "Приват", потрібно спершу вирішити проблему судів. Наразі найближче до продажу перебуває Укргазбанк. Потенційно 20% банку можуть виявитися в руках Міжнародної фінансової корпорації, яка заплатила за це 30 млн євро.
Навіщо продавати банки?
Володіння державою левовою часткою банківського сектора (54% активів і 63% у депозитах фізосіб) обмежує конкуренцію, йдеться в стратегії Кабміну.
Наприклад:
- Банки повинні робити внески в ФГВФО, але державний Ощадбанк від такої необхідності звільнений.
- Якщо будь-якому з банків знадобиться докапіталізація, то власники змушені будуть шукати кошти самостійно, а за держбанки заплатять спільними податками всіх українців.
- Часто держава реалізує свої програми за допомогою державного Ощадбанку або вводить програми пільгового кредитування спільно зі своїми банками.
Василь Невмержицький, радник голови правління Кредитвест банку, впевнений: якщо більше половини ринку міститься в одних руках, це створює нерівні умови на ринку. Це відзначають і міжнародні партнери України.
"Перебування половини банківського сектора в одних руках суперечить принципам здорової конкуренції", – впевнений експерт.
Таку думку поділяють далеко не всі економісти. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що продавати банк, який працює і приносить прибуток, не варто.
"Власне, навіщо треба продавати "Приват", якщо він працює і платить непогані дивіденди в бюджет. Вимога МВФ щодо зменшення частки держави в банківському ринку до 25%? Чому держава повинна відмовлятися від інструментів впливу на банківський ринок?" – сказав він.
Як нововведення вплине на клієнтів?
Експерти вважають, що особливих змін чекати не варто. По-перше, повернення 100% вкладів для клієнтів Ощадбанку і так не може бути гарантоване: такі суми в бюджеті країни не передбачені.
Після покупки банку фінансові установи залишаться під контролем. І "Ощад", і "Приват" належать до системних банків. Регулятор (НБУ) продовжить контролювати ситуацію у фінансових установах і не дозволить безкарно порушувати нормативи.
Нові власники фінансових установ будуть зацікавлені в розвитку банку і збереженні клієнтської бази. Якщо умови розміщення депозитів і оформлення кредитів і змінюватимуться, то поступово і без відчутного погіршення умов для простих українців.
Продаж "Привату", "Ощаду", як і інших держбанків, – питання вирішене. Найскладніше – знайти міжнародного покупця, який відповідатиме всім вимогам, якого погодить Нацбанк і який захоче витрачати гроші на фінансову установу в Україні.