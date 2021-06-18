ПриватБанк і Ощадбанк продадуть: причини і наслідки

В Україні в найближчі роки відразу кілька фінансових установ підуть з молотка. Держава пропонує іноземним інвесторам купити практично половину банківського сектора країни. І хоча охочих ще не знайшли, українців уже готують до неминучого, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому в Україні продадуть державні банки і як це вплине на клієнтів, читайте в матеріалі.

Що й коли продадуть?

ПриватБанк – продадуть повністю, але спершу потрібно закінчити суди з колишніми власниками;

– продадуть повністю, але спершу потрібно закінчити суди з колишніми власниками; Укрексімбанк – протягом п'яти років знайдуть міноритарного (володіє меншою часткою) власника, а після повністю приватизують;

– протягом п'яти років знайдуть міноритарного (володіє меншою часткою) власника, а після повністю приватизують; Укргазбанк – продадуть частку міжнародному інвестору (Міжнародна фінансова корпорація вже дала кредит банку на 30 млн євро з можливістю замість грошей забрати собі 20% "Укргазу");

– продадуть частку міжнародному інвестору (Міжнародна фінансова корпорація вже дала кредит банку на 30 млн євро з можливістю замість грошей забрати собі 20% "Укргазу"); Ощадбанк – хочуть продати до 2025 року.

На який крок уже пішли парламентарі?

Якщо в Україні закриється банк, з Фонду гарантування вкладів клієнтам повернуть депозит на суму до 200 тис. грн. Тобто, якщо в закритому банку залишався вклад на 300 тис. грн, то 100 тисяч згорить.

Зараз таке правило діє для всіх, крім Ощадбанку. Повернення вкладів у разі його закриття держава гарантує в розмірі 100%. Але цю норму незабаром виключать. У Верховній Раді розглянуть законопроєкт № 5542, який зобов'язує банк приєднатися до Фонду гарантування вкладів. А це означає, що гарантію в 100% скасують.

Щоб продати "Приват", потрібно спершу вирішити проблему судів. Наразі найближче до продажу перебуває Укргазбанк. Потенційно 20% банку можуть виявитися в руках Міжнародної фінансової корпорації, яка заплатила за це 30 млн євро.

Навіщо продавати банки?

Володіння державою левовою часткою банківського сектора (54% активів і 63% у депозитах фізосіб) обмежує конкуренцію, йдеться в стратегії Кабміну.

Наприклад:

Банки повинні робити внески в ФГВФО, але державний Ощадбанк від такої необхідності звільнений.

Якщо будь-якому з банків знадобиться докапіталізація, то власники змушені будуть шукати кошти самостійно, а за держбанки заплатять спільними податками всіх українців.

Часто держава реалізує свої програми за допомогою державного Ощадбанку або вводить програми пільгового кредитування спільно зі своїми банками.

Василь Невмержицький, радник голови правління Кредитвест банку, впевнений: якщо більше половини ринку міститься в одних руках, це створює нерівні умови на ринку. Це відзначають і міжнародні партнери України.

"Перебування половини банківського сектора в одних руках суперечить принципам здорової конкуренції" , – впевнений експерт.

Таку думку поділяють далеко не всі економісти. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що продавати банк, який працює і приносить прибуток, не варто.

"Власне, навіщо треба продавати "Приват", якщо він працює і платить непогані дивіденди в бюджет. Вимога МВФ щодо зменшення частки держави в банківському ринку до 25%? Чому держава повинна відмовлятися від інструментів впливу на банківський ринок?" – сказав він.

Як нововведення вплине на клієнтів?

Експерти вважають, що особливих змін чекати не варто. По-перше, повернення 100% вкладів для клієнтів Ощадбанку і так не може бути гарантоване: такі суми в бюджеті країни не передбачені.

Після покупки банку фінансові установи залишаться під контролем. І "Ощад", і "Приват" належать до системних банків. Регулятор (НБУ) продовжить контролювати ситуацію у фінансових установах і не дозволить безкарно порушувати нормативи.

Нові власники фінансових установ будуть зацікавлені в розвитку банку і збереженні клієнтської бази. Якщо умови розміщення депозитів і оформлення кредитів і змінюватимуться, то поступово і без відчутного погіршення умов для простих українців.

Продаж "Привату", "Ощаду", як і інших держбанків, – питання вирішене. Найскладніше – знайти міжнародного покупця, який відповідатиме всім вимогам, якого погодить Нацбанк і який захоче витрачати гроші на фінансову установу в Україні.