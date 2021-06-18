Ціни на газ продовжать зростати: у Міненерго назвали причину

Міністр енергетики Герман Галущенко допускає, що місячні ціни на газ й надалі зростатимуть, оскільки на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив під час доповіді у Верховній Раді.

"Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як на сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня" , - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що, попри те що місячна ціна на газ досягла майже 12 грн за куб. м, річна фіксована ціна, на яку були переведені за замовчуванням всі споживачі, є вигідною і не перевищує 8 грн за куб. м.