Європейська країна зніме майже всі обмеження по коронавірусу

Нідерланди з 26 червня знімуть майже всі обмеження по коронавірусу, про це заявив на прес-конференції 18 червня виконуючий обов'язки прем'єр-міністра країни Марк Рютте, повідомляє Лента.Ру.

Він зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я значно знизилася в силу скорочення захворюваності, тому європейська держава робить значний крок у бік повного скасування введених заходів по боротьбі з інфекцією.

"Практично все буде дозволено за умови дотримання дистанції в 1,5 метра між людьми", - пояснив Рютте.

Так, знімаються обмеження на кількість гостей будинку, скасовується рекомендація по віддаленій роботі, заклади громадського харчування зможуть приймати необмежену кількість відвідувачів. З 30 червня поновлюються масові заходи, потрапити на них можна при пред'явленні тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації.

Носіння маски в тих місцях, де можлива соціальна дистанція, стає необов'язковим, вимога поширюється тільки там, де вона неможлива, наприклад, в громадському транспорті. Єдині заходи, які зберігаються в Нідерландах, - не потискати руки і залишатися вдома при симптомах коронавірусу.