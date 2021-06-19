Мерія Лісабона незаконно передавала посольствам дані протестуючих

Муніципалітет столиці Португалії Лісабона за останні три роки незаконно передав особисті дані організаторів 52 протестних акцій посольствам держав, проти яких ці акції були спрямовані, повідомляє DW.

Про це повідомив мер Лісабона Фернанду Медіна за результатами внутрішнього розслідування.

За словами Медіни, всього з 2012 року іноземним посольствам були злиті дані організаторів 182 протестних заходів, при цьому 52 з них були проведені після вступу в силу в 2018 році директиви ЄС, яка забороняє передачу такої особистої інформації.

Канцелярія лісабонської мерії потрапила під вогонь критики минулого тижня, коли російсько-португальська активістка Ксенія Ашрафуліна, яка організувала протестну акцію в Лісабоні, розповіла місцевим ЗМІ про одержання електронного повідомлення, з якого випливало, що мерія передала її дані, а також дані ряду її соратників посольству РФ в Португалії і МЗС Росії. Ашрафуліна сказала, що вона не знає, чи зможе вона тепер в'їхати до Росії.

Як показали результати розслідування, лісабонська мерія також передала дані активістів, які організували протести біля посольств Куби, Анголи та Венесуели, посольствам цих країн в Португалії. Ізраїльському посольству були злиті дані організаторів пропалестинських акцій.

Фернанду Медіна повідомив, що за результатами розслідування звільнені уповноважений із захисту приватних даних, а також чиновники, відповідальні за обробку особистих даних активістів.