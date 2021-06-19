Юні українки виграли чемпіонат світу з фітнесу

У Сербiї завершився чемпiонат свiту по детячо-юношеському фiтнесу, повідомляє УНИАН.

11-13 червня 2021 року в сербському місті Чачак відбувся чемпіонат світу з дитячо-юнацького фітнесу. Українську команду представляли вихованці двох черкаських шкіл фітнесу - студії фітнесу "Грація" (тренер Антоніна Оробець) і спортивно-танцювальної школи "Soul dance" (тренер Яна Мурза). Варто віддати належне Черкасам, які по праву можна вважати столицею дитячого фітнесу в Україні.

Черкаські спортсмени гідно представили Україну на світовому рівні. Збірна України посіла третє командне місце на цих змаганнях. Також спортсмени зайняли достойні місця у своїх вікових категоріях.

1 місце - Копієвська Єва (дівчата до 7 років);

1 місце - Струкова Поліна (дівчата 8 років);

2 місце - Хлинін Олександр (юнаки ст.11 років);

3 місце - Сидоренко Аріна (дівчата 10 років);

4 місце - Сазонова Вероніка (дівчата 15 років);

4 місце - Корнієнко Дарія (дівчата 14 років);

5 місце - Ланіна Катерина (дівчата 13 років);

6 місце - Погоріла Анна (дівчата 10 років);

7 місце - Мірошник Анна (дівчата 10 років).