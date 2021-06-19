Співачку МакSим ввели у штучну кому

Днями російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, була госпіталізована. У неї діагностували пневмонію і 40% ураження легень, повідомляє Сегодня.

Як пише StarHit з посиланням на представників співачки, зараз її стан погіршився – артистку ввели у штучну кому.

"У якийсь момент у пацієнтки виникли проблеми з самостійним диханням, так як зросло ураження легень. Спочатку лікарі спробували неінвазивну вентиляцію, але вона погано допомогла. Було прийнято рішення ввести Марину в штучну кому або, як це ще називається, медикаментозний сон, щоб знизити навантаження на внутрішні органи, запобігти кисневе голодування " , – розповіли в лікарні.

Зазначається, що зараз проводиться комплексне обстеження організму.

Фото: instagram.com/maksimartist

Піар-директор співачки підтвердив, що стан артистки погіршився.

"МакSим, правда, зараз підключена до апарату штучної вентиляції легенів, однак, панікувати не варто, вона знаходиться в руках дуже хороших лікарів, ситуація під контролем. Напередодні, коли ми розмовляли по телефону, Марина була налаштована по-бойовому, сказала, що все з нею точно буде добре! " – сказав представник співачки .

Нагадаємо, що в 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ли ты" потрапила в аварію по дорозі в аеропорт, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити в світ.

Раніше співачка МакSuм в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям втратила третю дитину. Також співачка Міка Ньютон, яка перемогла онкологію, повідомила про нове захворювання.