Путін на з'їзді "Єдиної Росії" закликав вакцинуватися

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вчені поки що вивчають наслідки перенесеного коронавіруса, тому краще від нього робити цю процедуру, повідомляє Страна.ua.

Про це він повідомив під час з'їзду партії "Єдина Росія", який транслюється в ефірі російських каналів.

"Медична реабілітація після операцій, травм, серцево-судинних, безумовно, потребує розвитку. Сьогодні це завдання особливо актуальна, враховуючи, що багато наших громадян зіткнулися з наслідками перенесеного коронавірусу" , - сказав він.

При цьому Путін уточнив, що вже розмовляв з лікарями щодо наслідків коронавируса.