У Москві вибухнув склад піротехніки (відео)

У суботу, 19 червня, в центрі Москві на Лужнецкой набережній загорівся склад, на якому зберігається піротехніка. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю, площа пожежі досягла 150 квадратних метрів, повідомляє Страна.ua.

"На Лужнецкой набережній горить склад з піротехнічної продукцією, відбуваються множинні вибухи петард", - розповіло джерело агентства.

З палаючого складу з піротехнікою вогонь перекинувся на сусідню будівлю, за попередніми даними площа пожежі становить 150 кв. м. Пожежі присвоїли другий з п'яти номерів складності.

На кадрах з місця подій видно величезний стовп сіро-білого диму і чути вибухи петард. Рятувальники для гасіння вогню відправили на місце НП пожежний вертоліт.