5 ефективних прийомів для зниження артеріального тиску вдома

Що таке стрибки артеріального тиску та чим вони небезпечні для здоров'я, знають багато хто з нас. Відомі і назви ліків, які допоможуть швидко вирішити проблему.Але що робити, якщо тиск підвищився несподівано — в гостях, у подорожі, а перевірених таблеток немає, повідомляє GreenPost.

Є п'ять варіантів вирішення проблеми, яку несподівано створив організм:

1. Забезпечити одночасно теплу та холодну грілки. Застосовувати цей прийом можна, навіть коли нічого іншого лікарі не рекомендують робити. Якщо людина одягнена в тісний одяг, їй слід допомогти розслабити вузол краватки, розстебнути верхні ґудзики сорочки та ін.

2. Зробіть масаж. Розтираючими рухами слід акуратно масажувати комірцеву зону (шию, плечі, нижню частину голови). Далі потрібно розтерти злегка грудну клітку та живіт. Після масажу не можна відразу вставати та ходити, потрібно полежати 10–15 хвилин.

3. Зробіть контрастні ванночки для ніг. Приготуйте одночасно два тази з водою — теплою та холодною. По черзі опускайте стопи на 2 хвилини спочатку в одну місткість, а потім — в іншу. Як правило, 20 хвилин вистачить, щоб повернути тиск до норми.

4. Зробіть гарячу ванночку для кистей рук. Для стабілізації тиску досить потримати руки в теплій воді 15 хвилин.

5. Ідіть на вулицю. Відразу відзначимо, що такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо за вікном немає виснажливої ​​спеки, а стрибок тиску був невеликий. Для стабілізації важливих показників на тонометрі досить півгодини подихати свіжим повітрям. Ходити зовсім не обов'язково: можна посидіти в тіні на лавочці.