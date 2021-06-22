У США запевнили, що діалог між Америкою і РФ включає питання України

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що стратегічний діалог між США і Росією, що почався за результатами зустрічі президентів двох країн, буде охоплювати питання України, повідомляє Кореспондент.

За його словами, до переліку питань також увійдуть теми по Сирії і повернення дипломатів. Він зазначив, що зараз сторони перебувають в процесі планування першої зустрічі.

"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту і залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Ряд пріоритетних питань - таких, як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії або наповнення штату наших посольств - ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - заявив Прайс.

При цьому Прайс зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед такі кроки по контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним з головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Прайс зазначив, що за результатами зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт щодо основних питань. Тому для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.