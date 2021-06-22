В Індії виявили новий штам COVID

В індійському штаті Махараштра виявили новий варіант штаму коронавірусу, який отримав назву - Дельта плюс, повідомляє Інтерфакс.

В цілому 20 випадків нового варіанту штаму delta + (B.1.617.2.1) було виявлено в чотирьох районах штату Махараштра - Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон. Вони були відправлені на секвенування геному, щоб зрозуміти, чи є новий варіант домінуючим або розсіяним, заявили представники уряду штату.

Міністр охорони здоров'я штату Раджеш Топі, хоча і підтвердив отримання звіту про секвенування геному від CSIR-IGIB (Інститут геноміки та інтегративної біології), відмовився обговорювати це питання до понеділка.

"CSIR-IGIB підготував звіт, заснований на зразках, зібраних у коронавірусних пацієнтів з усіх районів штату. Зміст доповіді буде обговорюватися на засіданні, яке відбудеться в понеділок, і будуть зроблені висновки", - сказав він.

В кінці березня в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією, також відому як B.1.617. Цей варіант більш заразний, ніж "звичайний" коронавірус SARS-CoV-2, вперше виявлений в китайській провінції Ухань на початку минулого року. До цього стало відомо про "британському" і "бразильському" варіантах коронавірусу, які також відрізнялися підвищеною в порівнянні з "Уханьского" COVID-19 заразністю.