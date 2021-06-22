В Україні за добу зробили щеплення майже 9 тисяч осіб

За минулу добу, 21 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакциновано 8 966 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одну дозу отримала 6 751 людина, повністю імунізовані 2 395 осіб.

Протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів вакцинації та 20 центрів вакцинації.

Станом на 22 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 320 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, із них отримали одну дозу - 1 732 611 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози - 362 847 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 2 095 458 щеплень.