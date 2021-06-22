У Судані хворі на рак діти вийшли на акцію протесту

Десятки дітей, хворих на рак, вийшли протестувати в Судані: так вони вирішили звернути увагу влади на нестачу життєво необхідних препаратів для хіміотерапії, повідомляє Лента.Ру.

Діти влаштували сидячий страйк біля будівлі Міністерства охорони здоров'я країни. Брак препаратів загрожує життю тисяч людей, що живуть в Судані і страждають на онкологічні захворювання.

Це підтвердила директор Національного інституту раку та Центру діагностики та лікування онкологічних захворювань Нада Отман. Вона вважає, що це так чи інакше призведе до "ракової катастрофи".

Міністр охорони здоров'я Судану Омар ан-Наджиб пояснював, що нестача доз викликана відсутністю фінансування і проблемами з іноземною валютою. Крім того, у країни є заборгованість перед імпортерами. Як зазначає Sky News Arabia, ціни на деякі препарати виросли на тисячу відсотків через різке падіння вартості суданського фунта.

За офіційними даними, два діючих в країні центру по лікуванню хворих на рак дітей приймає від 500 до 600 пацієнтів на тиждень. При цьому лікарням не вистачає персоналу: багато працюють понаднормово, умови утримання в клініках при цьому вкрай несприятливі.